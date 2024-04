Le 5 sitcom che non potete non aver visto almeno una volta nella vita

Probabilmente il genere più longevo delle serie TV è proprio quello delle sitcom, nate ormai più di sessant’anni fa e, ancora oggi, tra gli show televisivi di maggiore successo. Oggi vi aiutiamo ricordandovi - o facendovi scoprire - cinque comedy che dovreste vedere almeno una volta nella vita.

Friends

Partiamo con quella che viene da molti ritenuta la serie comedy per eccellenza. Prendi sei amici, catapultali nella Manhattan degli anni ’90, mescola bene con battute ancora oggi attuali e il pranzo è servito. I suoi attori sono inoltre stati recentemente protagonisti di una reunion in occasione della morte di Matthew Perry. Il prodotto, nonostante quest’anno compirà trent’anni dalla sua uscita – sì, siamo vecchi ndr. – è ancora oggi godibile ed è in grado, come pochi altri (alcuni dei quali li troverete in questa selezione!) di unire diverse generazioni.

How I Met Your Mother

Se Friends è ritenuta per molti la migliore sitcom, How I Met Your Mother è invece la sua diretta erede. Ha fatto ridere, piangere, sperare intere generazioni e, ancora oggi, strappa un sorriso a chi per caso finisce per gustarsi uno degli episodi tra le 9 stagioni disponibili. I suoi protagonisti sono caratterizzati in modo eccellente, ed evolvono negli anni passando da neodiplomati al college a giovani adulti, tra trasferimenti, opportunità lavorative, delusioni amorose e tanto altro.

Happy Days

La nostra selezione non può mancare di un classico, e quale miglior esponente del genere se non Happy Days? Siamo sicuri che, almeno una volta nella vita, vi sarete imbattuti in uno degli episodi della serie andata in onda negli anni ’70, incentrata sul racconto dell’American Way of Life degli anni ’50 e ‘60. Un cult senza tempo che forse più di ogni altro è stato in grado di unire intere generazioni sotto la sua divertente ala. Ah, certo, ora vi ronzerà in testa la sua sigla per le prossime 12 ore. Prego.

The Office

Ci siamo a lungo chiesti quale inserire nel sottogenere falso-documentario e, alla fine, abbiamo scelto il remake statunitense dell’omonima sitcom britannica con protagonista Ricky Gervais. La serie TV è un tripudio di situazioni al limite dell’assurdo, ed è completamente incentrata sul racconto di un ufficio della Dunder Mifflin, azienda specializzata nella produzione di carta. Personaggi come Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert e Pam hanno reso questo show televisivo uno dei più apprezzati degli ultimi anni. Chissà se il nuovo reboot di The Office saprà fare altrettanto bene.

Scrubs

Concludiamo con quello che molti millenials (come noi!) ritengono uno degli show televisivi più belli di sempre. Scrubs è un viaggio strepitoso nella vita professionale e non di J.D.: i suoi amici, le sue emozioni, le sue delusioni, le sue speranze e le sue riflessioni… il tutto condito da un irresistibile senso dell’humor che poche altre sitcom hanno saputo ricalcare negli anni. Personaggi come il dottor Cox, Turk, il dottor Kelso… sono innumerevoli le maschere che ci hanno accompagnato nelle nove stagioni andate in onda tra il 2001 ed il 2010. Imperdibile.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti oggi su