I 5 villain più forti dell'Arrowverse, dal peggiore al migliore

L'Arrowverse ha visto la partecipazione di un numero enorme di eroi DC nel corso di questi ultimi 8 anni. Ma proprio come ci sono eroi fenomenali, ci sono anche diversi cattivi che si sono uniti a questo universo che continua sempre più a crescere.

Mentre alcuni cattivi hanno terminato le loro avventure molto tempo fa, ce ne sono ancora alcuni che sono appena all'inizio o nel mezzo delle loro storie e tanti che potrebbero ancora arrivare. Nonostante questo, ecco i 5 migliori cattivi dell'Arrowverse.

Lex Luthor

La quarta stagione di Supergirl ha visto l'arrivo di Lex Luthor (Jon Cryer) e, nonostante sia apparso solo in tre episodi, Lex ha tirato le fila in così tanti modi credibili e affascinanti che non gli è possibile negare un posto in questa lista. Anche se l'anima di Lena è ancora qualcosa per cui combattere, non c'è dubbio che Lex sia un malvagio puro e non può essere redento. Questo è ciò che lo rende un cattivo così delizioso e formidabile.

Prometheus

Pur non avendo alcun legame con l'omonimo personaggio DC, Adrian Chase è diventato un personaggio potente che ha sfidato Oliver e la sua squadra dall'inizio alla fine. Anche se è stata una stagione lunga, vedere le azioni di Adrian episodio dopo episodio ha controbilanciato l'ansia dell'attesa. Prometheus è anche uno dei pochi cattivi ad aver concluso una stagione con il più grande botto mentre ha fatto saltare in aria Lian Yu con tutti gli alleati di Oliver ancora intrappolati dentro.

Tobias Whale

Tobias Whale (Marvin Jones III) è stato il cattivo principale della serie Crisis on Infinite Earths e, come i molti altri cattivi in questa lista, proviene da un background complesso che lo ha aiutato a diventare l'uomo che è oggi. Tobias ha costantemente dimostrato che non sono i superpoteri a renderlo pericoloso e anche se i poteri certamente aiutano è la sua mente la vera forza. È anche il primo cattivo abbastanza intelligente da capire da solo l'identità del suo arcinemico.

Reverse-Flash

Cosa sarebbe Barry Allen senza la sua più grande nemesi Eobard Thawne conosciuto come Reverse-Flash? In particolare sono stupende entrambe le versioni, sia quella di Tom Cavanagh che quella di Matt Letscher. Eobard si è sempre assicurato di far capire a Barry che il suo pericolo è costante, anche quando non è il nemico principale che l'eroe deve affrontare. I loro scontri non termineranno mai e ne sono consapevoli, ma è proprio questo che tanti amano della loro relazione.

Anti-Monitor

Anti-Monitor (LaMonica Garrett) è uno dei migliori nemici dell'Arrowverse di tutti i tempi. Ha minacciato l'esistenza del Multiverso in Crisis on Infinite Earths ed è una di quelle rare eccezioni in cui non ha bisogno di essere troppo sullo schermo per far sentire il suo effetto. Poiché le Terre sono state distrutte una dopo l'altra, l'Anti-Monitor è emerso ufficialmente nell'ultima ora del crossover e da quel momento il suo pericolo è sempre costante.

Nel frattempo la produzione di Superman & Lois sta procedendo con nuove foto dal set mentre un nuovo teaser di Batwoman è stato rilasciato con Javicia Leslie che prenderà il posto di Ruby Rose. Infine, ecco quanto ha guadagnato Emily Bett Rickards in Arrow.