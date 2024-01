5 What If che vorremmo vedere assolutamente nella serie Marvel

Se c'è un prodotto che può spaziare con la fantasia è proprio What If della Marvel, serie che è in grado di esplorare qualsiasi storia possibile e immaginabile. Eccone allora cinque che vorremmo decisamente vedere nella prossima stagione.

Cominciamo con il what if per cui Bruce Banner è quello in preda alla rabbia e non Hulk. Uno scambio di personalità che rende la vicenda dello scienziato decisamente più dark e inquietante.

C'è poi il what if che si chiede se Captain America non fosse mai rimasto congelato nel ghiaccio alla fine della Seconda guerra mondiale.

E se il Professor X fosse diventato Fenomeno? Magari con la terza stagione si parlerà di mutanti e potrebbe essere un what if decisamente interessante da inserire.

Passiamo invece a Spidey: e se qualcun altro fosse stato morso dal ragno radioattivo? Magari Flash, Betty Brant o addirittura JJJ?

Chiudiamo infine con un twist su Civil War: e se Iron Man avesse perso fin da subito il confronto con Captain America? Cosa sarebbe successo all'arrivo di Thanos?

Fra le varie domande che ci facciamo c'è ovviamente quando uscirà la terza stagione di What If, e se per caso non l'aveste ancora letta ecco la nostra recensione di What If 2.

E voi invece quali what if vorreste nelle prossime puntate? Ditecelo nei commenti!