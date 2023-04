50 Cent al lavoro su Redemption Ink, serie TV Hulu senza copione

Il rapper Curtis "50 Cent" Jackson ha appena iniziato lo sviluppo di una nuova serie Hulu: si tratta di Redemption Ink, creata da Matt Bazan e ispirata all'omonimo negozio di tatuaggi di Luis Gutierrez.

La serie segue ex gang e membri di gruppi discriminatori che si ritrovano a dare una svolta alle loro vite: come primo passo verso la redenzione, decidono di coprire i loro tatuaggi malavitosi, così da lasciare "visivamente" alle spalle le loro storie oscure e intricate. Mentre sono seduti sulla sedia, condividono il loro passato e tutti i buoni propositi per il futuro. Ecco spiegata la mancanza di un vero e proprio copione per Redemption Ink, il quale, di conseguenza, renderà le parabole virtuose ancor più veritiere.

50 Cent, pseudonimo di Curtis James Jackson III, viene ricordato soprattutto per i suoi album musicali Get Rich or Die Tryin' (2003) e The Massacre (2005), ma non mancano le sue incursioni nel mondo del cinema: è il caso dello stesso Get Rich or Die Tryin', diretto da Jim Sheridan nel 2005, o ai più recenti The Prince - Tempo di uccidere, Nella tana dei lupi ed Escape Plan 3 - L'ultima sfida. Tra le serie televisive, invece, figurano Power (2014-2020), For Life (2020-2021) e 8 Mile, recentemente annunciata da 50 Cent. In Italia viene doppiato da professionisti come Christian Iansante, David Chevalier e Pino Insegno. Senza contare le sue partecipazioni nel mondo videoludico: a proposito, 50 Cent è coinvolto in GTA 6? Un sospetto post su Instagram sembra suggerirlo.

La data di pubblicazione di Redemption Ink è ancora ignota.