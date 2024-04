50 Cent sempre più re delle serie tv: la superstar sta costruendo un impero produttivo

In queste ore Curtis Jackson, noto al grande pubblico come 50 Cent, ha inaugurato i suoi nuovi G-Unit Studios a Shreveport, in Louisiana, dove continuerà ad espandere i suoi progetti cinematografici e televisivi.

"Essendo una persona che ha sempre creduto nel potere di trasformazione della musica, del cinema e della televisione, sono più che entusiasta di presentare l'espansione della mia G-Unit Film & Television attraverso il lancio di G-Unit Studios proprio qui a Shreveport", ha detto la star a Billboard. Ha inoltre osservato che fondare i G-Unit Studios a Shreveport “non è solo una decisione commerciale; è un impegno a promuovere il talento, creare opportunità di lavoro e costruire una comunità che possa prosperare attraverso la creatività e l’innovazione. Consideriamo Shreveport un faro di ispirazione e creatività”.

Anche il sindaco di Shreveport Tom Arceneaux ha espresso la sua gioia per il fatto che i G-Unit Studios abbiano trovato una casa nella sua città. "Siamo entusiasti che G-Unit Studios metterà le sue radici a Shreveport", ha detto a Billboard. “La ricca cultura e il talento di questa città offrono lo sfondo perfetto per questa impresa. Siamo ansiosi di collaborare con Mr. Jackson e G-Unit Film & Television per portare film e intrattenimento accattivanti a Shreveport e Caddo Parish”.

G-Unit Film & Television Inc. è stata fondata nel 2003, con il documentario 50 Cent: The New Breed. Da allora, G-Unit ha prodotto vari programmi TV di alto profilo, tra cui la serie di successo di Starz Power e i suoi vari spin-off. L'anno scorso, però, 50 Cent ha chiuso l'accordo della G-Unit con Starz dopo aver pubblicamente criticato la gestione del network delle sue serie tv. Da allora la G-Unit ha firmato un contratto di trasmissione diretta non esclusivo con Fox.

Recentemente, 50 Cent ha annunciato la serie tv di 8 Mile, remake del cult di Curtis Hanson con Eminem.

