50 States Of Fear è il nome della nuova serie TV diretta da Sam Raimi!

Sam Raimi torna alla regia, questa volta per la televisione. Il suo nuovo show si chiama 50 States Of Fear e andrà in onda sul servizio di streaming New TV.

Sam Raimi non lavora ad un progetto televisivo da 3 anni: il suo ultimo progetto è stato lo sviluppo, la produzione, la sceneggiatura e la regia del pilot di Ash vs Evil Dead, nel 2015. Poi due episodi di Rake nel 2014 che l'hanno visto alla produzione e alla regia. Il regista americano è principalmente rinomato per i suoi lavori nel cinema, dalla celebre saga in quattro film Evil Dead alla trilogia dei film di Spider-man. L'ultimo film a sua firma risale al 2013, Il grande e potente Oz.



La serie è prodotta da Van Toffler tramite la sua azienda di distribuzione Gunpowder & Sky e da Tony DiSanto, che collabora con DiGa Studios. Tommy Coriale è il produttore esecutivo della serie assieme a Debbie Liebling.



New TV è un nuovo servizio di streaming in uscita nel 2019. È nato da un'idea di Jeffrey Katzenberg, mentre Meg Whitman è il CEO della società. 50 States Of Fear è solo il primo progetto noto al pubblico tra quelli in cantiere per la piattaforma.