The Witcher: 6 curiosità sulla serie Netflix raccontate da Lauren Hissrich

Se volete approfondire in dettaglio vi suggeriamo il suggestivo making of di The Witcher , in cui scopriamo in dettaglio tutte le magie ed i trucchi dei VFX e, per se l'avete perso ecco l'esilarante Honest trailer di The Witcher

Quando si parla di una serie di successo come The Witcher, il desiderio dei fan di saperne di più non ha fine e Netflix e Lauern Hissrich lo sanno bene : la showrunner ha infatti organizzato un Watch Party in cui ha raccontato tante curiosità sulla serie con Herny Cavil . Continuate dopo il salto per scoprirle!

Storyboards for this bridge scene. For real. Also this was shot in a parking lot at our studio in Budapest. Again, major props to our VFX team. #QuarantineWatchParty #TheWitcher pic.twitter.com/gDQC70njto — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020

Fun fact: the cliffs were shot on our production office parking lot. But it looks real! #TheWitcher #QuarantineWatchParty @witchernetflix pic.twitter.com/RG1cvjaY8S — At the Mountains of Mattness (@drmattdambrosio) April 25, 2020

This fireside scene was shot in broad daylight and our amazing colorist Jet had to work really hard to make it look like dusk. #QuarantineWatchParty #TheWitcher — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020

There was a drone in that overhead shot of the hunting party until the very last moment and it always made me nervous. Me to VFX: "You're not going to forget that. Right? RIGHT?" #QuarantineWatchParty #TheWitcher — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020