8 Mile, arriva la serie TV! L'annuncio di 50 Cent: 'Pensavate che scherzassi?'

Sono passati ben 21 anni dall'uscita di 8 Mile, il film che nel momento d'oro di Eminem ci narrò la storia tutt'altro che facile del rapper di Detroit: da allora Slim Shady è sempre rimasto sulla cresta dell'onda, e con una carriera ormai più che ventennale alle spalle merita sicuramente che quella storia venga raccontata nuovamente e aggiornata.

Mentre in giro si parla della proposta di un film di GTA con Eminem rifiutata da Rockstar, ad intervenire a gamba tesa è dunque una vecchia conoscenza di Marshall Mathers III, l'amico e collega 50 Cent, che poche ore fa ha annunciato di essersi impegnato a fare da produttore per un adattamento di 8 Mile per il piccolo schermo.

"Porterò il suo 8 Mile in televisione, ci stiamo muovendo. Sarà grandioso, io non faccio bidoni. Non sto sbagliando un colpo, non sto sbagliando un colpo. Penso che si debba fare perché per me è importante che la sua eredità venga compresa da tutti" sono state le parole del rapper di In Da Club, che su Instagram ha poi rilanciato: "E voi pensavate che scherzassi, io faccio sul serio ragazzi! Sarà fantastico".

Al momento è ovviamente ancora presto per parlare di cast e data d'uscita, ma una cosa è certa: la serie di 8 Mile si farà, e 50 Cent ed Eminem sembrano più che mai motivati a raccontare ancora una volta la storia del ragazzo partito da Detroit alla conquista del mondo.