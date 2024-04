⁠Il Problema dei 3 Corpi, come sono fatti i San-Ti? Tutto sugli alieni della serie Netflix

Ne Il Problema dei 3 Corpi la Terra corre un grave pericolo: il nostro pianeta sta infatti per essere invaso da una razza aliena il cui pianeta natale fa parte di un sistema di 3 soli che, ovviamente, lo rendono un posto decisamente poco ospitale. Ma cosa sappiamo di questi San-Ti? Qual è, ad esempio, il loro aspetto?

La risposta, in realtà, è molto semplice: la serie che sta continuando a spopolare su Netflix non ha soddisfatto la nostra curiosità, tenendoci nascosto il reale aspetto di questi bellicosi alieni in cerca di una nuova casa esattamente come gli stessi lo tengono nascosto ai poveri umani protagonisti dello show.

Umani e San-Ti, infatti, comunicano tramite una realtà virtuale alla quale si accede tramite un visore, una sorta di videogioco di ruolo: qui gli emissari dei San-Ti che si interfacciano con loro si presentano mascherandosi dietro un avatar dalle sembianze simili a quelle di un qualunque umano, mettendo però in chiaro di essere in realtà ben diversi da come appaiono in quel mondo virtuale.

"Non vi piacerebbe" è tutto ciò che l'emissario dei San-Ti rivela a Wade dell'aspetto reale della razza aliena: avremo modo di saperne di più prima o poi? Noi speriamo di sì! Qui, comunque, trovate la nostra recensione de Il Problema dei 3 Corpi.

Su The Big Bang Theory, La Serie Completa (Stagione 1 - 12) è uno dei più venduti di oggi.