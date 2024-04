⁠Invincible: tutti gli attori coinvolti nella serie Prime Video, che cast!

Volete conoscere tutti gli attori del cast di Invincible? Siete capitati nel posto giusto, perché in questo articolo vi sveleremo l'elenco completo dei doppiatori dell'acclamata serie tv animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman.

Il cast principale di Invincible è composto da:

Steven Yeun nel ruolo di Mark Grayson alias Invincible

Sandra Oh nel ruolo di Debbie Grayson

JK Simmons nel ruolo di Nolan Grayson alias Omni-Man

Zazie Beetz nel ruolo di Amber

Sterling K. Brown nel ruolo di Angstrom Levy

Grey Delise nel quadruplo ruolo di Olga, Betsy Wilkins, Shrinking Rae e Monster Girl

Gillian Jacobs nel ruolo di Atom Eve

Chris Diamantopoulos nel triplice ruolo di Donald, Doc Seismic e Pete la guardia carceraria

Walton Goggins nel ruolo di Cecil

Melise Jow nel ruolo di Dupli-Kate

Jason Mantzoukas nel ruolo di Rex

Ross Marquand nel doppio ruolo di Immortal e Rudy

Khary Payton nel ruolo di Black Samson

Jay Pharoah nel ruolo di Bulletproof

Zachary Quinto nel ruolo di Robot

Kevin Michael Richardson nel ruolo dei gemelli Mauler

Tatiana Maslany nel ruolo di Aquaria

Darkwing nel ruolo di Cleveland Berto

Seth Rogen nel ruolo di Allen l'Alieno

Ben Schwartz nel ruolo di Shapesmith

Mark Hamill nel ruolo di Arthur "Art" Rosenbaum

Jon Hamm nel ruolo di Steve

Mahershala Ali nel ruolo di Titan

Chloe Bennet nel ruolo di Riley

Ella Purnell nel ruolo di Jane

E pensate che non è finita qui: se volete scoprire tutti, ma proprio tutti gli attori che fanno o hanno fatto parte della serie Prime Video, cliccate sul link che trovate in basso.

