⁠Reacher 3, quali aggiornamenti ci sono sulla nuova stagione della serie

Quali aggiornamenti ci sono su Reacher 3? La star Alan Ritchson tornerà nei panni di Jack Reacher per un nuovo ciclo di episodi su Prime Video, e in questo articolo vi offriamo un riepilogo di tutto quello che dovete sapere.

Come confermato nelle scorse settimane, le riprese di Reacher 3 sono quasi terminate, ma per il momento dal set tutto tace e i lavori proseguono senza sosta: per ora i nuovi episodi non ha ancora una data d'uscita ufficiale su Prime Video, ma vista la popolarità della serie ci aspettiamo di vedere la prossima stagione già entro la fine del 2024 e, come già accaduto in passato, probabilmente la piattaforma di streaming svelerà l'appuntamento quando dichiarerà conclusi i lavori dal set.

Per il momento sappiamo che la storia di Reacher 3 sarà un adattamento de La vittima designata, ovvero il settimo romanzo della saga letteraria creata da Lee Child: pubblicato per la prima volta nel 2007 e conosciuto anche con il titolo internazionale di Persuader, la storia ruota intorno a Xavier Francis Quinn, un nome legato al passato di Jack Reacher e che risale ai tempi in cui il nostro era ancora un maggiore della Polizia militare. Oggi è un criminale traditore del suo Paese e assassino che ha ucciso barbaramente una collega di Reacher, e per fargliela pagare il protagonista (nel libro, per lo meno) accetta di lavorare con l'FBI per infiltrarsi in una banda di trafficanti e salvare un'agente sotto copertura nell'organizzazione di Quinn della quale si sono perse le tracce da diverso tempo.

Restate sintonizzati per tutti i futuri aggiornamenti su Reacher 3.

