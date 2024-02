⁠True Detective Night Country, spiegazione del finale di stagione

Come finisce True Detective: Night Country? La quarta stagione è da poco diventata la più vista di sempre della saga di True Detective, ma in attesa dei numeri di ascolti stabiliti dal finale riviviamo insieme i momenti conclusivi dell'ultima puntata.

Ovviamente, come da tradizione, l'ultima puntata di True Detective: Night Country svela il grande mistero al centro della storia: chi ha ucciso gli scienziati della stazione di ricerca? Le indagini di Danvers e Navarro portano le due poliziotte a rintracciare Raymond Clark, che si dice innocente e rivela ciò che accadde davvero in quella fatidica notte.

Si scopre quindi che i ricercatori stavano lavorando con la miniera Silver Sky e beneficiavano dall'incremento dell'inquinamento scaturito dalla miniera, perché il calore rendeva più semplice la loro ricerca sui microrganismi nell'Artico. La stazione di ricerca falsificava i dati e faceva pressioni per aumentare il tasso di inquinamento a vantaggio del proprio lavoro. Il problema è che Annie scoprì questa macchinazione, e quando minacciò di rivelarlo a tutti spinse gli scienziati ad attaccarla e a ucciderla. Questo omicidio sarà a sua volta la causa della morte dei ricercatori, che in realtà sono uccisi da...ovviamente, non dal fantasma di Annie.

Danvers e Navarro infatti scoprono che le responsabili della morte degli scienziati sono le donne native americane che lavoravano come inservienti e addette alle pulizie della stazione di ricerca: per vendicare Annie, le donne hanno rapito gli scienziati e li hanno lasciati nel freddo dei ghiacci dopo averli costretti a spogliarsi: le colpevoli confessano, ma di comune accordo Danvers e Navarro Clark decidono di chiudere la questione e lasciarle libere.

Nell'ultima scena, dopo un salto temporale in avanti fino alla primavera successiva, scopriamo anche che Navarro se n'è andata, ma il suo destino viene lasciato in sospeso: la poliziotta ha abbracciato definitivamente le sue origini e la sua cultura, ma la serie non svela cosa le sia capitato.

