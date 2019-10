Nella 8x02 di Arrow l'ultima, epica introduzione di Oliver Queen

L'Oliver Queen di Stephen Amell ci ha abituato ad alcune epiche introduzioni in apertura di alcuni episodi di Arrow, e la stessa showrunner Beth Schwarz ci aveva anticipato la presenza di uno di questi momenti anche durante quest'ultima stagione dello show.

Il momento è arrivato in occasione della sequenza iniziale dell'episodio 8x02, durante la quale sentiamo Amell pronunciare quella che sarà con ogni probabilità la sua ultima introduzione. Il testo è di quelli da pelle d'oca, in perfetta linea con la solennità del momento: "Il mio nome è Oliver Queen. Per sette anni ho combattuto per un solo obbiettivo, salvare la mia città. Ma ora una nuova minaccia è uscita allo scoperto, un pericolo così grande da convincermi a lasciare la mia famiglia per affrontarlo. Ed essere la Freccia Verde non mi basterà, stavolta. Per prevenire la Crisi che sta arrivando, dovrò diventare qualcun altro. Dovrò diventare qualcos'altro" recita la voce di Oliver.

L'inizio di questa stagione ha già riservato ai fan alcune sorprese, come l'inedita collaborazione tra Oliver Queen e la Laurel Lance di Terra 2, aka Black Siren. Lo stesso Stephen Amell ha però rassicurato i fan: il due riusciranno a mettere da parte la loro ostilità e a lavorare l'uno per l'altro in nome del bene comune. L'attore ci ha inoltre regalato anche un primo scorcio della puntata finale della stagione e dello show.