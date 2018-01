9-1-1, annunciata la seconda stagione della serie TV di Ryan Murphy

, la nuova serie TV creata daha di recente debuttato in America, ma ha già convinto i vertici dellaa rinnovarla per una seconda stagione.

A darne l'annuncio sono stati Gary Newman e Dana Walden, rispettivamente presidente e CEO di Fox Television Group, che hanno così dichiarato:

"Con un concept audace, un cast stellare e un' esecuzione impeccabile, Ryan, Brad e Tim lo hanno fatto di nuovo. Sono riusciti a creare una serie procedurale come solo loro potevano, dando vita con un' équipe onirica di attori guidati da Angela, Peter e Connie. Questa è una narrazione al top e siamo così contenti che abbia risonanza con il nostro pubblico. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa produzione per il loro lavoro stellare, e non vediamo l' ora di assistere ad un' altra entusiasmante stagione di 9-1-1".

9-1-1 è una serie drama incentrata sulle vicende pericolose, spaventose e sconvolgenti che ruotano attorno alla polizia, ai paramedici e ai vigili del fuoco, i quali rischiano ogni giorno la loro vita per salvare le vite degli altri. Lo show è prodotto dalla 20th Century Fox TV in associazione con la Ryan Murphy Television e la Brad Falchuk Teley-Vision. Tim Minear funge da showrunner e produttore esecutivo della serie insieme a Bradley Buecker, il quale dirige il tutto.

Il successo delle serie procedurali non giunge come una novità, in quanto prodotti come Law & Order e Criminal Minds, per citarne alcuni, sono tra i più longevi attualmente in circolazione.

Nel cast troviamo Connie Bitton, che ha già lavorato con Murphy in American Horror Story: Murder House e American Horror Story: The People vs OJ Simpson, Angela Bassett, Athena Grant, Peter Krause, Bobbie Nash ed Abbie Clark. 9-1-1 va in onda ogni mercoledì sera su Fox.