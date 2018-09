9-1-1, un catastrofico terremoto nel trailer della seconda stagione della serie Fox

La Fox ha rilasciato quest'oggi online il trailer della seconda e attesa stagione della sua 9-1-1, serie di stampo procedural creata dalla mente dei geniali Ryan Murphy e Brad Falchuck (American Horror Story, Feud, American Crime Story) in collaborazione con Tim Minear.

Come si intuiva già da poster ufficiali rilasciati un mese fa, al centro della seconda stagione ci sarà un tremendo terremoto che scuoterà nel profondo la città di Los Angeles e che vedrà in azione tutte le forze della città, dalla polizia ai pompieri.



9-1-1 è una serie drama incentrata sulle vicende pericolose, spaventose e sconvolgenti che ruotano attorno alla polizia, ai paramedici e ai vigili del fuoco, i quali rischiano ogni giorno la loro vita per salvare le vite degli altri. Lo show è prodotto dalla 20th Century Fox TV in associazione con la Ryan Murphy Television e la Brad Falchuk Teley-Vision.



A dare l'annuncio del rinnovo lo scorso gennaio sono stati Gary Newman e Dana Walden, rispettivamente presidente e CEO di Fox Television Group, che hanno così dichiarato:

"Con un concept audace, un cast stellare e un' esecuzione impeccabile, Ryan, Brad e Tim lo hanno fatto di nuovo. Sono riusciti a creare una serie procedurale come solo loro potevano, dando vita con un' équipe onirica di attori guidati da Angela, Peter e Connie. Questa è una narrazione al top e siamo così contenti che abbia risonanza con il nostro pubblico. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa produzione per il loro lavoro stellare, e non vediamo l' ora di assistere ad un' altra entusiasmante stagione di 9-1-1".



Nel cast di 9-1-1 troviamo Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar e la new entry Jennifer Love Hewitt. La doppia premiere della seconda stagione è attesa sugli schermi americani i prossimi 23 e 24 settembre.