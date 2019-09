9-1-1: alcuni dettagli sul personaggio interpretato dalla wrestler Rounda Rousey

Durante l'autunno all'interno del palinsesto televisivo di FOX tornerà la serie TV 9-1-1 con la terza stagione in cui debutterà il personaggio di Lena Bosco interpretato dalla lottatrice Ronda Rousey che torna a recitare dopo aver partecipato lo scorso aprile al celebre evento della WWE WrestleMania 35.

Dopo le prime due stagioni - di cui potete ammirare i poster ufficiali e il trailer di 9-1-1 - ecco arrivare nuove informazioni sul cast della futura terza stagione della serie procedurale ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuck e Tim Minear. Rousey infatti - messa per un attimo da parte la sua carriera nel wrestling - sarà una vigile del fuoco che si relazionerà sopratutto con Eddie Diaz, il personaggio interpretato dall'attore Ryan Guzman. Un rapporto che lo stesso showrunner Minear ha descritto come funzionale alla frustrazione che prova Eddie e, grazie al personaggio di Lena Bosco, potrà trovare un modo per potersi sfogare.

L'attrice di recente ha subito anche un brutto infortunio durante i primi giorni di riprese, rischiando di perdere un dito. Queste sono state le sue parole sull'accaduto, affidate al proprio account di instagram:

"Un infortunio particolare, durante il primo giorno quando una porta della barca mi è caduta sulla mano. Prima ho finito la sequenza e poi ho avvisato il regista del mio incidente. Sono stata portata di corsa in ospedale dove sono stata subito operata".

La serie TV 9-11 è prodotta da 20th Century Fox TV in collaborazione con Ryan Murphy Television e Brad Falchuck Teley-Vision; ed è incentrata sulle drammatiche situazioni di cui ogni giorno sono protagonisti poliziotti, vigili del fuoco e tutta quella equipe di persone che si occupa di salvare e proteggere la vita dei cittadini.