9-1-1: Lone Star, ecco perché QUEL PERSONAGGIO è morto nella stagione 2

Uno dei personaggi più noti di 9-1-1: Lone Star ha incontrato un destino macabro nel corso della seconda stagione dello show co-creato da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Lo show, con protagonisti Rob Lowe e Liv Tyler, è trasmesso in Italia dal canale Fox sul pacchetto della piattaforma satellitare Sky.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla seconda stagione di 9-1-1: Lone Star. Guardate il primo trailer che uscì online di 9-1-1: Lone Star.



Il personaggio in questione è ovviamente il marito di Tommy, Charles. L'uscita di scena dell'attore Derek Webster non è stata del tutto sorprendente, specialmente dopo esser stato scelto per un ruolo in Our Kind of People di Lee Daniels.

Tuttavia la morte di Charles non era così scontata:"Non è stato un gioco da ragazzi" ha spiegato Tim Minear "In effetti ho ricevuto molti reazioni respingenti da diverse parti. Non che l'entourage di Derek mi avesse detto che non l'avrei più potuto avere l'anno prossimo".

Minear prosegue nel suo commento riguardo l'addio di Charles, includendo nel discorso Gina Torres:"Sembrava un'opportunità per dare al personaggio di Gina Torres un sacco di trama potenziale. [...] Da un lato uccidere Derek sembrava un azzardo, ma lo era davvero? Sapevo che avrei offerto a Gina Torres una vetrina di recitazione".



Nell'aprile 2020 9-1-1: Lone Star è stato rinnovato per una seconda stagione.