9-1-1, Peter Krause parla delle riprese subacquee dello tsunami

Dopo il finale dell'episodio precedente, con un clamoroso cliffhanger, l'episodio della serie 9-1-1 intitolato Sink or Swim (Affondare o nuotare) l'equipaggio della Stazione 118 si dirige verso il molo di Santa Monica. Peter Krause, l'attore che interpreta Bobby Nash, ha raccontato a The Wrap alcuni aneddoti sulle riprese.

"Bobby si ritrova a guidare la sua squadra per salvare le vittime dello tsunami che si è abbattuto su Santa Monica, devastando l'iconica attrazione turistica" ha raccontato prima della messa in onda dell'episodio. "E a un certo punto, a causa di un paio di persone che sono bloccate all'interno di una barca che sta affondando, per liberarli Bobby deve andare sott'acqua e fare una piccola azione sott'acqua."

L'attore ha quindi dovuto girare alcune scene subacquee. La maggior parte delle riprese è avvenuta a Rosarito, in Messico, dove diverse parti del molo di Santa Monica, tra cui la celebre ruota panoramica, sono state ricostruite nei giganteschi serbatoi d'acqua utilizzati anche per girare Titanic.

Peter Krause ha poi raccontato un altro aneddoto sull'episodio, un incidente di cui è stata vittima Ronda Rousey, al suo esordio nella serie nei panni di Lena Bosko. "È una vigile del fuoco ed è coraggiosa, audace. Sai, Ronda è il casting perfetto per il personaggio di Lena Bosko" ha detto Krause. "E durante il primo giorno di riprese con lei in Messico, doveva uscire dalla cabina di questo yacht. E mentre lo faceva, ha aperto la porta della cabina lasciando la mano sul punto in cui si trovava il telaio della porta, che le ha schiacciato un dito". La wrester ha continuato a recitare la scena senza accorgersi di niente, per poi essere accompagnata in ospedale.

