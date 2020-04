9-1-1 e lo spin-off Lone Star rinnovati da Fox per altre stagioni

Secondo quanto riportato da Deadline e altre testate internazionali, Fox Entertainment ha rinnovato sia 9-1-1 per una quarta stagione che il suo spin-off 9-1-1: Lone Star, promosso con una seconda stagione. Questi si aggiungono quindi ai già rinnovati Bless the Harts e Duncanville, così come torneranno anche I Simpson e I Griffin.

"9-1-1 e 9-1-1: Lone Star sono due dei più forti drammi thriller televisive in onda su una rete broadcast - ha commentato Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment - I creatori Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, così come l'incredibile team di scrittori, registi, il cast e l'intera troupe hanno saputo regalare grandi sorprese al nostro pubblico con questi episodi, con argomenti che andavano dai terremoti al Los Angeles agli tsunami fino ai tornado presenti nelle zone del Texas. Tutti e due gli show hanno regalato grandi emozioni e intrattenimento grazie a dei personaggi forti con i quali potersi identificare settimana dopo settimana. Stiamo portando avanti e pensando a nuove dinamiche ed emozioni per entrambe le nuove stagioni dei due show, che continueranno a onorare il coraggio dei primi soccorritori che ha questo paese, così come quello di tutti coloro che lavorano in tutto il mondo".

9-1-1 è stata la stagione più vista dell'ultimo anno con un bacino di spettatori di circa 16 milioni di utenti e una crescita di circa il 139%; il suo spin-off 9-1-1: Lone Star non è stato da meno: dati Nielsen alla mano il suo bacino di utenza si è attestato su un altettanto sorprendente risultato di circa 12 milioni di spettatori. Protagonisti di Lone Star sono Rob Lowe (Parks and Recreation) e Liv Tyler (Il Signore degli Anelli). Nel cast troviamo anche Ronen Rubinstein, Sierra McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Julian Works e Rafael Silva.