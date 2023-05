9-1-1 terminerà i crossover con Lone Star: 'Andiamo verso una nuova era della televisione'

Tre anni fa 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star venivano rinnovate per altre stagioni, oggi, invece Fox annuncia che il suo iconico show terminerà i crossover con 9-1-1: Lone Star.

9-1-1 verrà ripreso per una settimana stagione dalla ABC, ma per FOX 9-1-1 è un capitolo chiuso. La decisione, per Fox, di interrompere 9-1-1 è stata presa un anno fa da Charlie Collier come rivelato in conferenza stampa dal CEO di Fox Rob Wade: “Inutile dire che analizziamo gli show da due punti di vista diversi: il primo è quello creativo e il secondo è l'indice di ascolti. Siamo andando incontro a una nuova era televisiva, e crediamo che economicamente questo show non sarebbe stato vincente".

Secondo quanto riportato da Deadline, gli ascolti di 9-1-1 sono diminuiti sensibilmente e Fox ha deciso di concentrarsi su altro. Un concetto espresso più volte da Wade: "L'industria è a un punto di svolta, ma noi siamo audaci in tutto ciò che facciamo, versatili nel mercato e disciplinati nel nostro approccio - ha affermato il CEO - Abbiamo adottato nuovi modelli di business per la produzione. Fox è proprietaria o co-proprietaria dei nostri contenuti e ci offre una libertà creativa sempre maggiore. Ciò significa che quando si decide quali storie produrre, ci sono due fattori da tenere in conto: l'aspetto creativo e il modello di business".



Lone Star è stato rinnovato per una quinta stagione da Fox mentre 9-1-1 è stata acquistato da ABC ma per il presidente della Fox Entertainment Michael Thorn non ci sarà futuro per i crossover delle due serie TV: "I crossover sono sempre stati davvero difficili nel franchise 9-1-1 perché hanno programmi così ambiziosi. Non siamo stati in grado di farlo ogni anno quando entrambi gli spettacoli sono stati trasmessi nella nostra rete".

Nell'attesa della quinta stagione di 9-1-1: Lone Star, potete dare un'occhiata al macabro destino di uno dei personaggi della prima stagione di 9-1-1: Lone Star.