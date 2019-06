90 giorni per innamorarsi: nuovi dettagli sulla terza stagione dello spin-off

La terza stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, lo spin-off della serie 90 giorni per innamorarsi, tornerà il prossimo 4 agosto all'interno del canale televisivo TLC. Diamo uno primo sguardo alle nuove coppie che saranno protagoniste del reality.

La serie originale segue le vicende di varie coppie di innamorati composte da un cittadino americano e da un cittadino straniero. Lo scopo dello show è quello di far vedere se la coppia riuscirà a sposarsi entro i fatidici novanta giorni, ovvero la durata del visto di residenza K-1 riservato a coloro che sono fidanzati con cittadini americani.

Prima dei 90 giorni è invece lo spin-off che segue le coppie nei giorni precedenti ai novanta necessari per risolvere tutte le situazioni burocratiche. In questa terza stagione saranno presenti le vecchie conoscenze Angela e Darcey, oltre naturalmente alle nuove coppie.

Ecco di seguito coloro che faranno parte del reality-documentario:

Avery, ragazzi di 19 anni e il suo ragazzo di 24 proveniente dalla Syria. Ceasar di 46, e la sua ragazza di 28 proveniente dall'Ucraina. Il trentatreenne Benjamin che cercherà di sposare la sua ragazza Akiny, accompagnata dal suo fratello. Infine ci sarà Rebecca di 47 anni che incontrerà il suo ragazzo Zied di 26 anni.

Se siete appassionati di reality-show, vi ricordiamo che la serie incentrata sulla vita privata delle due wrestler Brie e Nikki Bella, tornerà grazie al rinnovo di Total Bellas per una quinta stagione. Mentre Mtv ha iniziato a trasmettere dallo scorso 24 giugno il reality-serie TV The Hills: New Beginnings, lo show che vede la presenza di Mischa Barton.