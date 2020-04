90210: Il cast del reboot The CW torna insieme in un nuovo video

In tempi di quarantena sono numerose le reunion dei cast di serie tv terminate da tempo (come la reunion di Chuck o quella de La Tata), e adesso è il turno di 90210 (versione The CW).

Reboot del 2008 dell'iconica serie anni '90, Beverly Hills, 9210, lo show targato The CW ha avuto 5 stagioni e una buona dose di drammi, come tradizione vuole.

Adesso, Shenae Grimes-Beech (Annie Wilson), Tristan Mack Wilds (Dixon Wilson), AnnaLynne McCord (Naomi Clark), Jessica Stroup (Erin Silver), Michael Steger (Navid Shirazi), Jessica Lowndes (Adrianna Tate-Duncan) e Matt Lanter (Liam Court) si sono ritrovati a 7 anni dalla fine della serie per una reunion su Zoom (che però trovate in versione integrale anche su YouTube).

"Siamo tornati, signori e Signore... La gang di 90210 si è riunita per la prima volta dalla fine dello show, e trovate il video sul mio canale di YouTube! Spero che questo renda il 193682esimo giorno di quarantena un po' più luminoso per voi! #90210forever #90210reunion" ha scritto la Grimes su Instagram.

Molti degli attori del cast li abbiamo recentemente visti in altre popolari serie come Iron Fist (Stroup), Timeless (Lanter) o The Night Shift (McCord) o anche, in particolare nel caso di Jessica Lowndes, in numerosi film di Hallmark Channel.

