A Higher Loyalty: la miniserie basata sul libro di James Comey vicina al sì

La CBS TV Studios è in fase finale di trattative per portare in televisione A Higher Loyalty. Billy Ray e Alex Kurtzman collaboreranno al progetto.

La CBS Television Studios ha ottenuto i diritti televisivi sul best-seller del New York Times, dello scrittore Billy Ray (Capitan Phillips) che si occuperà anche della sceneggiatura. Alex Kurtzman (Star Trek: Discovery) e Shane Salerno saranno produttori esecutivi con i loro banner, Secret Hideout e The Story Factory.

Il titolo di questa prossima serie tv prende il titolo dalla lealtà che Comey dice sia stata richiesta dal presidente Trump durante l'investigazione compiuta su Michael Flynn.

Kurtzman, la cui società Secret Hideout ha firmato un accordo generale considerevole con i CBS TV Studios nel mese di giugno, ha recentemente ottenuto il via libera per produrre molte serie alla CBS All Access tra le quali una di Star Trek con Patrick Stewart.