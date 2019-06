L.A.'s Finest, Spectrum rinnova lo spin-off di Bad Boys per un seconda stagione

La prima stagione di L.A.'s Finest, spin-off al femminile di Bad Boys di Michael Bay, è attualmente disponibile sulla piattaforma Spectrum, che visto il successo della loro prima serie originale ha deciso di dargli fiducia e rinnovare il progetto con Gabrielle Union e Jessica Alba per una seconda stagione.

La storia della prima stagione di L.A.'s Finest segue la vicenda di Syd Burnett (Union), sorella di Marus Burnett (Martin Lawrence) vista l'ultima volta in Bad Boys II, quando riuscì ad abbattere insieme al fratello e al collega Mike Lowrey (Will Smith) il cartello della droga guidato da Johnny Tapia. Ora si è lasciata il passato alle spalle per divenire una detective della polizia di Los Angeles. Qui trova una nuova partner, Nancy McKenna (Alba), un mamma detective con alle spalle un passato complesso. Le due non legano immediatamente e sono un po' agli antipodi, ma quando si tratta di affrontare i criminali tirano fuori il meglio di loro, insieme.



Katherine Pope, responsabile di Spectrum Originals, ha dichiarato in merito al rinnovo: "Siamo entusiasti che L.A.'s Finest abbiamo avuto una forte risonanza con i nostri abbonati. Quando ho visto il pilot la prima volta, sapevo che avrei seguito queste due donne ovunque. Complimenti anche a Gabrielle e Jessica, star e produttrici esecutive del progetto, per averci aiutato a lasciare la nostra impronta con la nostra prima serie originale".



L.A.'s Finest non ha ancora una distribuzione per l'Italia.