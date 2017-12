A Series of Unfortunate Events: Neil Patrick Harris nelle immagini della seconda stagione

Entertainment Weekly ha diffuso le prime immagini della seconda stagione di, la serie tratta dai libri per ragazzi scritti da Lemony Snicket.

Basato sulla serie di libri best-seller internazionali di Lemony Snicket (alias Daniel Handler) e interpretato dal premio Emmy e Tony Neil Patrick Harris, Una serie di sfortunati eventi racconta la tragica storia degli orfani Baudelaire, Violet, Klaus e Sunny, e del loro malvagio custode, il Conte Olaf, che non si fermerà davanti a niente per mettere le mani sulla loro eredità. I fratelli dovranno superare in astuzia Olaf ad ogni colpo che tenterà di sferrare, sventando i suoi molti subdoli piani e travestimenti, e scoprire gli indizi per risolvere la misteriosa morte dei loro genitori.

I nuovi episodi copriranno i romanzi che vanno dal quinto capitolo (The Austere Academy) al nono (The Carnivorous Carnival). “A livello di tono avremo più azione”, ha commentato il produttore esecutivo e regista Barry Sonnefeld. “Ora che siamo alla seconda stagione – e credo sia lo stesso anche nei romanzi – i Baudelaire acquisiscono maggior controllo. La seconda stagione sarà più grande della prima, ma si concentra ugualmente sul cuore dei personaggi”. Potete visualizzare le immagini in calce alla news.

La serie è già stata rinnovata per una terza stagione.

Anche la nuova stagione sarà composta da otto episodi ed è una produzione originale Netflix, con il produttore esecutivo vincitore del premio Emmy Barry Sonnenfeld e Daniel Handler, e con protagonisti oltre a Neil Patrick Harris (Conte Olaf), anche Patrick Warburton (Lemony Snicket), Joan Cusack (Justice Strauss), Malina Weissman (Violet Baudelaire), Louis Hynes ( Klaus Baudelaire), Presley Smith (Sunny) Alfre Woodard (Zia Josephine), Catherine O'Hara (Dr. Orwell), K. Todd Freeman (Mr. Poe), Aasif Maandvi (Zio Monty) e Don Johnson (Sir).