Solo: A Star Wars Story, stanno arrivando serie tv spin-off?

Nei giorni scorsi si era parlato riguardo un eventuale sequel di Solo: A Star Wars Story, un nuovo rumor però rivela l'intenzione dei dirigenti della Disney di produrre delle serie spin-off incentrate sui personaggi del film.

A condividere per primo la notizia è stato il giornalista di "Cinelinx" Jordan Maison, che sulla sua pagina Twitter ha condiviso una serie di messaggi, incentrati sul film del 2018 con protagonisti Alden Ehrenreich e Emilia Clarke. Trovate i tweet in calce alla notizia, ecco i commenti scritti dal giornalista: "Ho sentito che ci saranno un paio di serie di Disney+ incentrate su alcuni personaggi di Solo. Non ho avuto altre notizie dall'inizio dell'anno comunque, quindi non so se ci stanno ancora lavorando su o se non hanno mai superato la fase iniziale".

Il personaggio di Qi'ra sarebbe la candidata perfetta per un'eventuale serie, la sua storia non è mai stata svelata per intero e permetterebbe ai fan di scoprire qualche dettaglio in più sul destino di Darth Maul, mentre una incentrata su Han Solo sembra poco probabile. Ricordiamo che questa notizia è solo un rumor, anche se fosse vera sono numerose le serie che vengono abbandonate dopo diversi mesi di lavori, per questo non resta che aspettare un eventuale annuncio ufficiale. Se siete curiosi di scoprire qualche retroscena sulla pellicola, vi lasciamo con la nostra intervista al costumista di Solo: A Star Wars Story.