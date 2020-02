Aaron e Beta di The Walking Dead si preparano ad una sfida mortale

Il nuovo teaser di The Walking Dead ha ricordato a tutti i fan della serie che nessuno dei protagonisti della serie è al sicuro. Gli appassionati nel frattempo hanno già ipotizzato che due personaggi saranno impegnati in una lotta mortale.

Stiamo parlando di Aaron e Beta, entrambi fedeli ai propri schieramenti e pronti a combattere nell'imminente guerra tra i Whisperer e i sopravvissuti guidati da Michonne, Carol e Daryl. Nel video che vi abbiamo linkato precedentemente infatti è presente una scena che ha incuriosito molto gli appassionati del fumetto scritto e ideato da Robert Kirkman: stiamo parlando del momento in cui è presente su schermo Aaron, armato di un pugnale, mentre alle sue spalle è possibile vedere la sagoma di Alpha.

Secondo molti questa scena vuol dire che i due si sfideranno in una lotta all'ultimo sangue, anche perché i pugnali sono le armi preferite del braccio destro di Alpha. Anche il fumetto conferma questa teoria, in quanto in uno dei numeri della collana dedicata a Rick Grimes è possibile assistere ad uno scontro tra i due, Beta infatti riesce ad accoltellare Aaron, prima di venire messo in fuga dall'arrivo di Michonne. Nonostante questo Aaron sopravvive e continua la sua lotta contro i Sussurratori.

La seconda parte della stagione andrà in onda a partire dal prossimo febbraio, mentre aspettiamo vi segnaliamo questa key art di The Walking Dead.