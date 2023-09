Aaron Paul non guadagna neanche un dollaro dal successo di Breaking Bad su Netflix

Lo sciopero degli attori è diventato un modo, per la categoria, di tirare in ballo problemi che fanno parte del settore da anni. Di recente, Aaron Paul, interprete di Jesse Pinkman in Breaking Bad ha parlato di una questione molto scottante che riguarderebbe la presenza della serie su Netflix.

Lo sciopero degli attori ha portato tantissimi interpreti a scendere in piazza e per le strade per sostenere la categoria. Mentre alcuni come The Rock e George Clooney hanno deciso di donare per lo sciopero, altri hanno deciso di protestare in prima persona per il modo in cui alcune major non terrebbero conto dei diritti e delle "proprietà" del lavoro degli attori. Primo tra tutti sembra essere Netflix che è tra gli obiettivi più colpiti.

Durante i picchetti si è tenuta una mini-reunion di Breaking Bad con protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul. Il secondo, in particolare, ci ha tenuto a rivelare quanto, ad anni di distanza dalla pubblicazione, lui non guadagni nulla dalla presenza della serie sulla piattaforma. "Non ricevo nulla da Netflix per Breaking Bad, se siamo totalmente onesti, e questo è pazzesco per me" ha spiegato. "Gli show vivono per sempre su questi streamer, e attraversano ondate… Ho appena visto l'altro giorno che Breaking Bad era di tendenza su Netflix. È buon senso", ha raccontato, "Penso che molti di questi streamer sappiano che se la sono cavata senza pagare alle persone un salario giusto, e ora è il momento di fare i conti. E questa è solo una delle cose per cui stiamo lottando”.

