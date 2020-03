Aaron Paul parla della sua esperienza in Westworld: 'Non la cambierei per nulla al mondo'

Tra le novità della terza stagione di Westworld, la cui premiere è andata in onda nei giorni scorsi su Sky Atlantic, troviamo il personaggio di Caleb interpretato da Aaron Paul, il quale ha parlato della sua esperienza nella serie HBO durante una recente intervista con Collider.

"Ho scoperto che tutti le voci erano vere. È uno show davvero difficile da realizzare" ha spiegato l'attore, confermando l'impegno produttivo richiesto da uno show come Westworld, tra i più attesi del 2020 per il network americano. "Ma detto questo, non cambierei questa esperienza per nulla al mondo. Mi sono divertito molto, anche se non ho praticamente dormito. Nessuno della troupe lo ha fatto, e neanche gli sceneggiatori o i registi. È brutale da girare. Molto a che fare con l'ambientazione futuristica. Jonah ha detto 'Guardate, il futuro si vede meglio di notte', perciò la maggior parte delle riprese si sono svolte di sera. Abbiamo girato qualcosa anche durante il giorno... per sei mesi abbiamo avuto una schedule brutale."

Per quanto riguarda il supporto dei creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy, i quali hanno anche diretto il primo episodio della stagione, Paul ha aggiunto: "Hanno la situazione in mano anche quando non curano direttamente la regia. Sono presenti il più possibile sul set, e sono sempre a una chiamata di distanza, se hai qualche dubbio o qualche domanda. Però è stato bello avere i due showrunner e creatori sul set, specialmente per una new entry come me. Mi hanno dato tutti il benvenuto, è una famiglia meravigliosa ed erano entrasti di tornare a lavorare insieme. Era passato molto tempo dalla seconda stagione. È stato bello essere introdotto in una famiglia che fa questo lavoro colossale, e diventarne rapidamente parte."

Il secondo episodio di Westworld III: The New World, lo ricordiamo, andrà in onda su Sky Atlantic il prossimo 23 marzo. Nell'attesa, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Westworld 3 e alle nuove immagini di Westworld 3x02.