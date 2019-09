Aaron Paul torna Jesse Pinkman in una foto in vista di El Camino

L'annuncio dell'uscita di El Camino ha colpito al cuore chiunque abbia vissuto Breaking Bad da spettatore o dall'interno, riportando a galla sentimenti mai sopiti per personaggi ai quali, nel bene e nel male, è stato impossibile non affezionarsi lungo le cinque stagioni di una delle serie TV più celebrate di sempre.

Un momento amarcord che ha quindi travolto chiunque, anche i protagonisti stessi ritornati nei panni indossati per l'ultima volta cinque anni fa, durante l'episodio Felina che concludeva degnamente la straordinaria e marcia epopea di Walter White.

Nessuno più di Aaron Paul sa di cosa parliamo: il suo Jesse Pinkman, la cui ultima immagine lo ritraeva incredulo e felice in fuga dagli eventi di cui era stato carnefice e vittima, dovrebbe essere il protagonista assoluto di quest'appendice cinematografica della serie di Vince Gilligan, stando anche a quanto si evince dal trailer recentemente rilasciato.

L'attore ha ora dato il suo contributo al già incontenibile hype che sta esaltando menti e cuori dei fan in questi giorni mostrandosi su Instagram, capelli rasati e cuffiette nelle orecchie, con indosso la celebre tuta gialla indossata da Jesse e dal suo mentore durante le ore passate in laboratorio a cucinare metanfetamina. "Ciao, vecchio amico. 11 ottobre 2019" sono le uniche parole scritte in calce alla foto dall'attore, che ricorda quindi (non che ce ne fosse bisogno) a tutti i fan la data di uscita del film su Netflix. Lo stesso Aaron Paul alcuni giorni fa ci aveva invitati a tenerci pronti: ecco qual è a suo dire la scena di Breaking Bad che va assolutamente riguardata prima di immergersi nella visione del film.