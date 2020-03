Da Aaron Paul a Vincent Cassell: rivelate le nuove guest star di Westworld 3

Nella notte è andato in onda sui canali di Sky Atlantic il primo episodio di Westworld III: The New World, terza stagione dell'apprezzata serie HBO della quale sono state finalmente rivelate tutte le nuove guest star.

La new entry più importante della stagione è sicuramente Aaron Paul, il Jesse Pinkman di Breaking Bad apparso di recente anche in El Camino: A Breaking Bad Movie, nel ruolo di un operaio di Los Angeles. Insieme a lui troviamo Tommy Flanagan nei panni di Martin Connels, il cantante hip-hop Kid Cudi in quelli di Francis, la star dell'NFL Marshawn Lynch (già apparso nel primo episodio), Vincent Cassel e Pom Klementieff, la Mantis dei Guardiani della Galassia.

Ecco l'elenco delle nuove guest star (via Comicbook.com):

Aaron Paul

Vincent Cassel

Tommy Flanagan

Kid Cudi

Michael Ealy

John Gallagher Jr

Rafi Gavron

Phoebe Tonkin

Lena Waithe

Marshawn Lynch

Pom Klementieff

Nel cast di Westworld 3 ritroviamo inoltre Evan Rachel Wood, Tessa Thompson, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright e Luke Hemsworth. Per altri approfondimenti, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Westworld 3, che sarà composta da 8 episodi invece dei soliti 10. L'episodio, disponibile anche On Demand, tornerà in onda su Sky Atlantic questa sera alle 20.15.

Avete visto il primo episodio della nuova stagione? Fateci sapere cosa ne pensate nell'area dedicata ai commenti.