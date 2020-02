L'abbonamento annuale di Disney+ è in offerta per un periodo limitato

Se siete anche voi tra quelli che non vedono l'ora di mettere le mani su Disney+, il servizio in streaming del colosso dell'intrattenimento che dal mese prossimo sbarcherà anche nel nostro Paese, l'offerta lanciata dalla Casa di Topolino potrebbe far convincere anche chi fosse ancora in dubbio.

Disney ha infatti pubblicato un breve video teaser sulla propria pagina Instagram, in cui annuncia un'offerta speciale per chi decidesse di preordinare l'abbonamento annuale al proprio servizio: dodici mesi di Disney+ sono in offerta al prezzo di 59.99 euro

Se consideriamo che il prezzo di listino normale prevede un costo di 69.99 euro per l'abbonamento annuale e 6.99 euro per quello mensile, si tratta effettivamente di un bel risparmio. Approfitterete di questa offerta?

L'arrivo di Disney+ in Italia è previsto tra esattamente un mese, il 24 Marzo. La maggior parte dei contenuti arriverà in contemporanea con il lancio negli Stati Uniti, ma potrebbero esserci delle variazioni. Al day one nel nostro Paese sarà disponibile la serie TV di Jon Favreau ambientata nell'universo di Star Wars, The Mandalorian, tanti classici Disney e serie TV animate anche storiche, come Ducktales, Darkwing Duck, Cip & Ciop e così via.

Per quanto riguarda la condivisione degli account su Disney+, con un abbonamento sarà possibile utilizzare il servizio su quattro dispositivi contemporaneamente.