Gli abbonati Netflix sono sconvolti e delusi da The I-Land

Uno dei pregi di Netflix è che il network può permettersi di correre rischi lanciando serie ambiziose come Stranger Things, che sembrano spuntar fuori dal nulla e ottenere un grande successo. Il rovescio della medaglia è che non funziona così ogni volta: è il caso, ad esempio, di The I-Land.

Dopo un primo trailer che aveva incuriosito un po' tutti, meritandosi dei paragoni con una serie cult come Lost, all'uscita della prima stagione buona parte degli spettatori è rimasta delusa, e molti addirittura non possono credere che un prodotto del genere sia stato approvato da Netflix e gettato in pasto al pubblico.

Su Rotten Tomatoes, la serie si trova ferma allo 0% di recensioni positive, mentre il punteggio del pubblico è un non molto incoraggiante 25%, con poche centinaia di recensioni.

Su Twitter, invece, gli abbonati Netflix stanno diventando sempre più spietati, esternando i loro pensieri su The I-Land e non riuscendo a contenere la frustrazione, pensando anche che serie amate come The OA sono state cancellate. Per qualcuno, tuttavia, The I-Land è talmente brutta da non riuscire a distogliere lo sguardo.

Ecco alcuni dei commenti sulla serie apparsi su Twitter negli ultimi giorni.

@mirrorcentaur scrive: "Netflix ha cancellato American Vandal, Santa Clarita Diet, The OA, Daredevil, Sense8, Everything Sucks e altro ancora, ma è contenta di produrre e pubblicare The I-Land, come se ciò portasse più abbonati, di cui ha così disperatamente bisogno. Onestamente, perché?"

Per l'utente @CAFR, "Anche tenendo conto del fatto che sembra che il controllo di qualità di Netflix è peggiorato da anni, The I-Land potrebbe essere lo spettacolo peggiore che abbiano mai trasemsso. È ORRENDO."

@ElleOsiliWood aggiunge: "Sto guardando The I-Land su Netflix ed è veramente, davvero, il peggior programma televisivo che abbia mai visto in tutta la mia vita. È così brutto che ora sono convinta che sia uno scherzo e sto cercando freneticamente una prova su Internet."

@lorenalatorre commenta invece: "Sono da 20 minuti su The I-land su Netflix ed è così stupido che ne sono ossessionata."

Siete d'accordo con questi commenti? Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di The I-Land.