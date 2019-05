Abby Arcane e Swamp Thing insieme nel nuovo teaser della serie DC Universe

Dopo il primo trailer ufficiale di Swamp Thing, terza serie originale targata DC Universe, il servizio streaming ha deciso di diffondere online un secondo e breve teaser trailer dedicato ai due protagonisti principali del nuovo progetto, che sono Alec Holland (Andy Bean) e Abby Arcane (Crystal Reed).

Nel trailer, il focus sui due scienziati e amanti è in realtà relegato in secondo piano, meno incisivo della presentazione di tinte orrorifiche decisamente più spinte rispetto a Doom Patrol e Titans (fedeli per altro al fumetto), nei primi character poster di Swamp Thing abbiamo avuto modo di vederli più da vicino, avvolti dalla natura paludosa.



Qui si va oltre e possiamo ammirare la Dottoressa Arcane, bellissima, sdraiata su di un letto di radici con un vestito bianco candido, mentre in sottofondo la sua voce dichiara: "A volte, l'uomo dei tuoi sogni si rivela un mostro", riferendosi al compagno e collega Alec Holland, poi protagonista maschile che diventa il Mostro della Laguna, a cui ha dedicato il suo talento anche Alan Moore in una splendida serie a fumetti.



Swamp Thing sarà composta da 10 episodi, questo dopo una recente ridimensionamento delle puntante, per un'uscita prevista su DC Universe il prossimo 31 maggio. In Italia dovrebbe arrivare a fine estate o in autunno su Netflix.