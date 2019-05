ABC cancella la serie Whiskey Cavalier dopo una sola stagione

ABC ha deciso di cancellare la serie Whisky Cavalier che così non avrà una seconda stagione. Prima di essa, la rete televisiva aveva optato anche per la chiusura di For the People, The Fix, Splitting Up Togheter, Speechless e The Kids Are Alright.

La serie, che può contare sulla presenza degli attori Scott Foley e Lauren Cohan, si fermerà dopo una sola stagione. La notizia della chiusura arriva come un fulmine a ciel sereno per quella nicchia di appassionati che nel corso del tempo avevano iniziato ad apprezzare lo show.

Tra i motivi che hanno portato alla cancellazione di Whisky Cavalier è molto probabile che abbia influito negativamente lo scarso punteggio medio fatto riscontrare nella fascia di pubblico compresa tra i 18 e i 49 anni. Uno dei risultati più bassi fatti registrare da ABC in questa stagione.

Warner Bros. TV, casa di produzione della serie, sta attualmente cercando altri network disposti a ospitare lo show, mentre ABC ha rinnovato per la stagione 2019-20 alcuni tra i suoi prodotti più importanti, come Modern Family, Grey's Anatomy e The Goldbergs.