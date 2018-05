ABC cancella ufficialmente Inhumans, su Agents of S.H.I.E.L.D. deciderà a breve

Come rumoreggiato praticamente fin dal primo episodio andato in onda, la ABC ha cancellato definitivamente Inhumans, la sua serie in collaborazione con la Marvel, dopo appena una stagione.

Attesa in maniera frenetica dai fan, la serie si è rivelata un gigantesco flop e un insuccesso autoriale senza precedenti per Marvel, che ha pagato e non poco il rapido cambiamento dei piani su Inhumans, che inizialmente doveva essere adattato in un lungometraggio che sarebbe entrato nell’Universo Cinematografico Marvel.

I primi episodi di Inhumans sono stati trasmessi nelle sale IMAX (totalizzando solamente 2.85 milioni di dollari) a partire dal 1 settembre 2017 e la serie ha poi esordito il 29 settembre su ABC, venendo fortemente criticata per degli effetti speciali non all'altezza e una trama alquanto piatta.

Le voci sulla cancellazione della serie TV si erano fatte ancora più insistenti in occasione dell’acquisto dei diritti Fox da parte della Disney, e quindi anche dei diritti sugli X-Men. Gli Inumani rappresentavano in un certo qual modo i sostituti dei mutanti e, con il loro ritorno a casa Marvel, eroi come Black Bolt, Medusa e altri sembravano vivere in un universo non propriamente loro.

Le altre serie cancellate dalla ABC sono Quantico, Designated Survivor, Alex Inc. – deludente ritorno sul piccolo schermo per Zach Braff – Ten Days in the Valley, Deception, The Crossing, The Mayor e Kevin (Probably) Saves The World.

Per quanto riguarda, invece, Agents of S.H.I.E.L.D. il network pare deciderà sul futuro della serie nei prossimi giorni; quindi non sappiamo ancora con certezza se la serie verrà rinnovata per una sesta stagione o terminerà con la quinta. Come fa notare l’Hollywood Reporter, Agents of S.H.I.E.L.D. è ancora appesa a un filo e non è scontata una sua cancellazione dal palinsesto.