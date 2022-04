ABC, Grey's Anatomy e Station 19 dominano gli ascolti nella prima serata USA

Grey's Anatomy, longevo show di punta di ABC, e lo spin-off Station 19 hanno dominato gli ascolti del giovedì sera in prime time negli Stati Uniti, permettendo al network di monopolizzare l'attenzione degli spettatori sul piccolo schermo. Entrambi hanno fatto registrare uno 0,63 nella fascia demografica 18-49.

Station 19 è riuscita addirittura a mettere leggermente in ombra Grey's Anatomy, con 4,5 milioni di telespettatori totali a fronte dei 4,2 dello show con Ellen Pompeo.



Grey's Anatomy è giunta ormai al rinnovo per la diciannovesima stagione e va in onda ininterrottamente dal 2005.

Il medical drama racconta le vicende della protagonista, la dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, inizialmente una specializzanda di chirurgia al Seattle Grace Hospital di Seattle. La serie, ideata da Shonda Rhimes, ripercorre le vicissitudini professionali e personali di Meredith, così come i suoi amori, in particolare il sentimento condiviso con Derek Shepard (Patrick Dempsey). In Grey's Anatomy tornerà Kate Walsh, che nella serie interpreta Addison Montgomery.



Station 19 è il secondo spin-off di Grey's Anatomy dopo Private Practice, e racconta le peripezie della caserma 19 dei vigili del fuoco di Seattle.

Entrambe le serie, nonostante siano ambientate nella città dello stato di Washington sono girate principalmente a Los Angeles.

Station 19 su Disney+ è tornata dal 23 marzo insieme alla stagione 18 di Grey's Anatomy.