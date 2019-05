ABC lavora all'universo condiviso tra Grey's Anatomy e Station 19

La scorsa settimana ABC ha annunciato che la showrunner di Grey's Anatomy, Krista Vernoff, prenderà il controllo anche dello spin-off Station 19. L'obiettivo del network non è quello di rivitalizzare la serie meno longeva ma integrare i due show in un universo condiviso dopo il successo dei due crossover di questa stagione.

Karey Burke, presidente di ABC Entertainment, ha accennato all'idea nel corso della presentazione anticipata della rete martedì a New York.

"Le persone possono aspettarsi degli eventi crossover tra queste due serie ogni settimana" ha ribadito Burke.

Le trame di Grey's Anatomy e Station 19 torneranno probabilmente ad incrociarsi molto presto.

Krista Vernoff e il suo team avranno il tempo di scrivere le intricate trame congiunte, in quanto Station 19 non è nel programma autunnale e tornerà più avanti nella stagione.

Entrambi due grandi successi pubblico, Grey's Anatomy e Station 19 potranno ulteriormente crescere unendo le forze.

Inoltre Grey's Anatomy rinnovata per due stagioni, come recita l'annuncio proprio in questi giorni; gli episodi arriveranno fino alla numero 16 e alla numero 17.



Il teaser trailer di Station 19 è stato diffuso nel mese di febbraio. Grey's Anatomy e Station 19 sono in prima fila per unirsi ulteriormente in un unico universo condiviso da entrambe.

In particolare Grey's Anatomy è una serie che da quasi vent'anni è diventata tra le regine del piccolo schermo e sembra non avere nessuna intenzione di fermarsi.