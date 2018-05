ABC non considera la sesta l'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

Dopo svariati mesi con i fan in attesa di scoprire il destino della propria serie preferita, qualche giorno fa il serial televisivo di punta dei Marvel Studios, Agents of S.H.I.E.L.D. è stata rinnovata per una sesta stagione.

Agents of S.H.I.E.L.D. non tornerà prima dell'estate del 2019 e sarà composta soltanto da 13 episodi, anziché i classici 22. Questa notizia ha reso felici gli appassionati da una parte, ma li ha spaventati dall'altra: una riduzione a 13 episodi vuol dire che la sesta sarà l'ultima? Channing Dugney, presidente della ABC, ha rassicurato i fan della Marvel ed ha confermato che per il network non è assolutamente l'ultima stagione.

"La sesta non sarà concepita come l'ultima" spiega il presidente "Lo show ha una fanbase leale e molto grossa. Il pubblico registra le puntate e le guarda in un secondo momento, e lo sappiamo visto che quei numeri vanno alla grande. Posizionare il serial in estate possiamo 'aiutare' il pubblico e, possibilmente, continuare a mandarlo in onda per molto tempo ancora".

La speranza di Dugney è quello di avere ulteriori stagioni dello show nei prossimi anni. Ricordiamo che in USA, venerdì sera, si terrà l'ultimo episodio della quinta stagione che, secondo le voci di corridoio, dovrebbe essere una sorta di tie-in diretto con Avengers: Infinity War.