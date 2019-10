ABC ordina nuove stagioni di mixed-ish, Stumptown e The Cookie

I fan di diversi show targati ABC vivranno altri episodi in futuro, grazie al network, che ha annunciato ufficialmente la produzione di nuove avventure per le serie mixed-ish, The Rookie e Stumptown. A parlare del rinnovo delle serie è stata Karey Burke, presidente di ABC, che in una nota ha ufficialmente confermato le notizie sugli show.

"Quest'autunno, Stumptown ha regalato brividi e divertimento ogni settimana, con un cast stellare che presenta uno dei personaggi femminili più impavidi della tv; mixed-ish è stata altrettanto una delle comedy più chiare, divertenti e originali della stagione televisiva; e The Rookie ha proseguito in narrazioni avvincenti e splendide performance per i suoi fan. Grazie ai brillanti team creativi dietro queste serie, insieme a cast e crew fenomenali, sono state realizzate tre show divertenti. Siamo così orgogliosi di questo fantastico gruppo di show che stanno per iniziare in autunno e non vediamo l'ora di creare altri episodi fantastici in questa stagione".



mixed-ish è il secondo spin-off di Black-ish e arricchisce la storia familiare di Rainbow. Stumptown invece è una serie completamente nuova, con Cobie Smulders nei panni di una veterana dell'esercito che ora lavora come investigatrice privata a Portland.

The Rookie ha debuttato nel 2018 ed è una delle serie tv più seguite sulla tv americana nell'ultimo anno.

Nel frattempo ABC lavora all'universo condiviso tra Grey's Anatomy e Station 19. Ad inizio anno ABC ha rinnovato anche serie come The Good Doctor, A Million Little Things e Shark Tank.