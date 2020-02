ABC ordina il pilot di Adopted, serie comedy scritta da Jimmy Kimmel

Presto al catalogo ABC sarà aggiunta una nuova comedy, che vedrà coinvolto tra gli altri anche il nome di Jimmy Kimmel, che ne sarà uno degli autori. Stiamo parlando di Adopted, per il quale il network americano (che ha anche annunciato la nuova serie TV Home Economics) ha appena ordinato il pilot. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La serie sarà prodotta dallo stesso Kimmel e dagli autori di The Green Beret's Guide to Surviving the Apocalypse, uno show action-comedy, e sarà ispirata a una storia vera, in cui quando un soldato torna a casa in Texas dopo la leva militare, ha difficoltà ad accettare il suo nuovo fratello adottivo, un dodicenne russo.

Vance e Fannin sono entrambi dei veterani militari, dato che uno ha prestato servizio nei Berretti Verdi e l'altro era un medico dell'esercito, per cui hanno usato il loro background per la serie action prodotta da Netflix di cui sopra, e a quanto pare anche per questa nuova serie comedy.

Il cast di Adopted non è stato ancora reso noto, così come l'inizio delle riprese e ovviamente anche l'eventuale data d'uscita, per cui bisognerà ancora attendere, ma i fan di Jimmy Kimmel (tra l'altro proprio di recente ABC ha rinnovato il Jimmy Kimmel Live per altre tre stagioni) possono guardare con ottimismo a questa nuova serie scritta dal popolare conduttore televisivo.

Cosa vi aspettate dalla nuova comedy di ABC?