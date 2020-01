ABC ordina la western-comedy Prospect di Sherry Bilsing-Graham ed Ellen Kreamer

Come riporta Deadline, la ABC ha ordinato ufficialmente il pilot di Prospect, una single-camera comedy ideata dai creatori di I Hate My Teenage Daughter, che sono Sherry Bilsing-Graham ed Ellen Kreamer, mentre a dirigere troveremo il prolifico regista Randall Einhorn, che è sotto contratto con la ABC Studios.

Prospect è il primo pilot per una commedia della nuova stagione di ABC. Scritta dalla Bilsing-Graham e dalla Kreamer, la serie è descritta come un western di natura comica e con un grande tocco femminista. La storia segue la vita di una giovane donna idealista che si trasferisce nella frontiera per fare l'insegnante, ma qui i suoi ideali vengono messi a dura prova quando scopre che i suoi studenti sono dei turbolenti uomini da ranch e non dei bambini.



Il duo di creatrici ha recentemente lavorato nel ruolo produttivi e di consulenza alla serie American Houswife sempre della ABC e in precedenza a Trial & Error della NBC. Prospect è uno dei tre progetti comedy che Einhorn ha venduto tramite la sua etichetta, Sad Unicorn, grazie al nuovo accordo con la ABC Studios. Gli altri due sono Us & Them e Married with Roommates.



Cosa ne pensate di questi nuovi progetti? Curiosi? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti in calce alla notizia.



Vi lasciamo allo speciale Everyeye delle serie più attese del 2020.