ABC ottimista su Agents of S.H.I.E.L.D. 6, sembra confermare la fine di Inhumans

Attualmente la quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. , storica serie della Marvel, va in onda in USA su ABC mentre in Italia ogni mercoledì sera su FOX.

Eppure, degli ascolti non sempre altissimi, hanno sempre reso in bilico il futuro dello show, di anno in anno. Al TCA press tour, Channing Dungey della ABC ha parlato delle possibilità di una sesta stagione dello show per la stagione 2018/2019: "Creativamente parlando - onestamente - credo che Agents of S.H.I.E.L.D., questa stagione, sia più forte che mai, e siamo eccitati riguardo quel che i produttori ci hanno detto riguardo la seconda metà della stagione. Per la sesta restiamo in attesa di sentire le idee dei produttori per capire se ordinare o meno un'altra stagione".

Lo scorso anno, però, ABC ha trasmesso anche Inhumans, uno show creato quasi in fretta e in furia che si è rivelato flop di critica, pubblico e ascolti. Sebbene non confermi la cancellazione della serie, Dungey ha lasciato poche speranze ai fan dei personaggi: "Non è andato bene come speravamo. Non abbiamo ancora preso una decisione ufficiale ma posso dirvi che i numeri sono stati meno eccitanti di quanto speravamo".

La ABC, comunque, continua ad essere aperta all'idea di realizzare ulteriori show con la Marvel in futuro.