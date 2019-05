ABC rinnova Black-ish per una sesta stagione, confermato l'arrivo del nuovo spin-off

Secondo quanto riportato da Deadline, ABC ha rinnovato la popolare sitcom Black-ish per una sesta stagione. Inoltre il report ci fa sapere che il network ha anche ordinato ufficialmente il rumoreggiato spin-off Mixed-ish incentrato su Rainbow Johnson.

Nei mesi scorsi ABC aveva lanciato il casting per l'episodio flashback di Black-ish sulla matriarca della famiglia interpretata da Traces Ellis Ross. Si era già parlato di questa puntata speciale come di una possibile introduzione di un prequel, che puntualmente è stato confermato.

Con l'ordine ufficiale di Mixed-ish ABC ha però deciso di non mandare in onda l'episodio intitolato "Becoming Bow" ma di rimandarlo direttamente alla prossima stagione. Al suo posto verrà trasmesso su network un episodio della sitcom Bless This Mess.

Black-ish, arrivata al suo quinto anno di programmazione, vede nel cast Anthony Anderson, Laurence Fishburne, Yara Shahidi, Marcus Scribner, Miles Brown, Marsai Martin, Jennifer Lewis, Peter Mackenzie e Deon Cole.

Il creatore dello show Kenya Barris ha lasciato l'anno scorso gli ABC Studios per firmare un contratto esclusivo con Netflix, strada che stanno seguendo molti creativi del settore come Regina King e Chris Columbus. Barris ha abbandonato il network in seguito alla decisione di accantonare un'episodio incentrato sull'inginocchiamento di alcuni atleti durante l'inno nazionale pre-partita, tema che negli ultimi anni ha fatto molto discutere in tutto il paese.