ABC rinnova il Jimmy Kimmel Live per altri tre anni!

Jimmy Kimmel resterà sulla cresta dell'onda almeno per altri tre anni. Secondo quanto riportato dall'autorevole Variety, infatti, ABC ha esteso ufficialmente il contratto del conduttore per il suo programma Jimmy Kimmler Live, late show che va in onda dal 2003.

Grazie a questo nuovo contratto Kimmel raggiungerà il suo ventesimo anno di conduzione dello show e di collaborazione con il network. La notizia è stata annunciata dalla presidente di ABC Karey Burke, che ha confermato che la presenza di Kimmel all'evento annuale di incontro con i pubblicitari.

Tra conduttori veterani dei late night show, Kimmel in questo momento è arrivato al suo diciassettesimo anno alla guida del programma. Durante questi anni Kimmel ha creato alcuni dei video più virali negli Stati Uniti - il canale YouTube del Jimmy Kimmel Live può contare su 14 milioni di iscritti e ha raggiunto i 10 miliardi di visualizzazioni-, e ha inoltre condotto la cerimonia degli Emmy Award e due volte quella degli Oscar.

Kimmel in passato ha parlato più volte della sua intenzione di porre fine alla show in futuro, ma a quanto pare al momento è deciso a proseguire per la sua strada. In una recente intervista il conduttore ha dichiarato: "La cosa che mi spaventa di più è che non so come mi sentirò una volta concluso lo show. E se una volta finito non sapessi cosa fare di me stesso?"