ABC: Roberto Aguirre-Sacasa svilupperà 'The Brides', una rivisitazione moderna di Dracula

Altro pilot in casa ABC (e altra serie da produrre per Greg Berlanti!): Roberto Aguirre-Sacasa è stato ingaggiato per dare vita a una nuova, "sexy" rivisitazione della storia di Dracula che si intitolerà The Brides.

Aguirre-Sacasa, conosciuto ai più per aver creato gli adattamenti televisivi dei fumetti Archie Comics, Riverdale su The CW, Le Terrificanti Avventure di Sabrina su Netflix e Katy Keene sempre su The CW, scriverà il pilot di The Brides, un moderno rifacimento del romanzo di Bram Stoker (molto diverso, dunque, dal più recente Dracula della BBC di Moffat e Gatiss).

Protagoniste di questa versione "sexy e contemporanea", come è stata definita, saranno "tre donne indipendenti e immortali (e le loro famiglie decisamente non tradizionali), e le cose che sono disposte a fare per mantenere uno status di benessere, prestigio e... la loro eredità".

Lo show, descritto come un family drama dalla forte componente horror, sarà prodotto, oltre che da Aguirre-Sacasa e Maggie Kiley (regista del pilot), anche dall'immancabile Greg Berlanti e da Sarah Schechter.

Berlanti, con The Brides, raggiunge una cifra davvero incredibile di progetti simultaneamente in produzione sotto il suo nome (e su diversi network e piattaforme streaming), incluse tutte le serie dell'Arrowverse e dell'Archiverse, All American, Prodigal Son, God Friended Me, You, Titans, Doom Patrol e diverse altre, per non parlare di quelli futuri già in programma.