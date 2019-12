ABC svilupperà Epic, una serie antologica ambientata nell'universo di fiabe Disney

Da Edward Kitsis, Adam Horowitz e Brigette Hales arriverà una nuova serie antologica a tema fiabesco, Epic, attualmente in fase di sviluppo per ABC, il network proprietà di Walt Disney Company.

Se vi suona tutto molto familiare è... perché lo è.

Il nuovo progetto di casa ABC arriva dalle menti/penne dietro la serie di successo Once Upon A Time, i creatori/showrunner/produttori esecutivi Edward Kitsis e Adam Horowitz e la sceneggiatrice Brigette Hales. Anche questa volta, il trio assumerà ruoli simili, con Hales che risulta inoltre come creatrice e produttrice dello show assieme a Kitsis e Horowitz, che si occuperanno principalmente della supervisione dello sviluppo.

Descritta come "una serie romantica antologica ambientata nel mondo delle fiabe Disney, Epic avrà la sua personale Foresta Incantata, popolata da nuovi eroi e villain, principi e principesse, e ogni sorta di creatura magica. E mentre renderà omaggio ai classici punti di riferimento che tutti conosciamo e con cui siamo cresciuti, si impegnerà anche a creare una nuova raccolta di personaggi e a esplorare l'amore in tutte le sue forme" almeno in parte similmente, dunque, a quanto fatto anche per Once Upon A Time.

Dopo il suo debutto nel 2011, Once è andata avanti per sette stagioni, dando vita anche a uno spin-off (composto da una sola stagione), Once Upon A Time In Wonderland.