ABC svilupperà un fashion drama intitolato Threads

L'emittente americana ABC continua ad arricchire il suo palinsesto di contenuti originali. Il portale Deadline ha infatti annunciato lo sviluppo di Threads, fashion drama che sarà curato da Lindsey Rosin, scrittrice di Cruel Intentions.

Lo show racconterà le vicissitudini di un'aspirante designer di nome Jessica Lee, che si trova al centro della più grande battaglia per il potere nel mondo della moda, quando la leggendaria fondatrice dell'iconico marchio - dove attualmente lavora come assistente - è costretta a dimettersi, mettendo in moto una dura ricerca per la sua sostituzione. In bilico tra la sua lealtà e la sua ambizione, Jessica deve navigare in un mondo della moda contorniato da segreti, relazioni sessuali e poteri forti.

ABC aveva cercato di realizzare un fashion drama sin dal 2011, quando aveva ordinato il pilot di Americana. Questa volta è finalmente riuscita nel suo intento, ma Threads non sarà il solo. L'emittente americana è infatti al lavoro anche uno show curato da Peter Chiarelli, scrittore di Crazy Rich Asians, ed ambientato nel medesimo settore.

