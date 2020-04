ABC trasmetterà un altro Disney Family Singalong in tempo per la Festa del Mamma

Udite, udite: ABC ha deciso di fare doppietta e mandare in onda, almeno negli Stati Uniti, un'altro speciale musicale: The Disney Family Singalong: Volume II.

Dopo il grande successo del primo speciale dedicato ai brani dei classici Disney reinterpretati dalle celebrità, il network americano ABC ha deciso di puntare nuovamente sulla formula del karaoke da casa con The Disney Family Singalong: Volume II.

Domenica 10 maggio, il giorno della Festa della Mamma, Ryan Seacreast presenterà la seconda edizione dello spettacolo, e nei prossimi giorni verranno annunciate tutte le star che si sibiranno questa volta.

"Il Disney Family Singalong è stato un fantastico evento che ha unito milioni di famiglie in tutto il paese, riempiendo di gioia e canzoni i nostri cuori, e aiutando a fornire nutrimento a coloro che più ne hanno bisogno in questo momento" ha dichiarato il CEO di Feeding America, con cui Disney ha instaurato una partnership anche tramite l'evento televisivo "Un'incredibile collaboratore da quasi dieci anni, The Walt Disney Company ha effettuato donazioni per la rete delle banche del cibo, sviluppato servizi per annunci pubblici e mobilizzato il pubblico per aiutare a provvedere l'equivalente di quasi 100 milioni di pasti per bambini e famiglie. Non sappiamo davvero come ringraziare Disney per il loro continuo supporto".



La prima edizione del Disney Family Singalong ha potuto vantare grandi performance, rigorosamente da casa, da parte di Ariana Grande, Christina Aguilera, Michael Bublé, Demi Lovato, Luke Evans Josh Gad e Alan Menken, il cast di High School Musical e tanti altri artisti, e difficilmente la seconda sarà da meno.

Ancora nessuna notizia su quando i due speciali saranno disponibili in Italia, ma negli USA il primo è già disponibile su Disney+, e si spera in un simile annuncio per il nostro paese.