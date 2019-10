ABC vorrebbe mandare in onda altre serie TV di Marvel Television

Sono in atto grandi sconvolgimenti nella direzione della celebre multinazionale statunitense: non ultima la notizia delle dimissioni di Jeph Loeb dalla presidenza di Marvel Television. Nonostante questo ABC ha riaffermato la sua disponibilità a lavorare con l'azienda per produrre insieme altri show.

Seconto quanto afferma la testata online "The Heroic Hollywood" infatti l'emittente televisiva sarebbe ancora al lavoro su una serie TV annunciata lo scorso agosto e descritta come "Un ensemble tutto al femminile che darà il vita a qualcosa di nuovo". Dopo la promozione di Kevin Feige a Chief Creative Officer l'universo narrativo presente sui piccoli schermi e ideato da Loeb è messo in discussione, soprattutto dopo la conclusione dell'opera più di successo, Agents of SHIELD, giunta alla settima stagione. Anche lo show "Offenders", annunciato per arrivare su Hulu nel corso del 2020, non è più così certo come si credeva prima, rimanendo anche lui in attesa delle decisioni di Kevin Feige.

Numerosi voci sembrano dare credito alla notizia che Marvel Television si concentrerà sulle serie animate, considerate più adatte a trasporre le avventure dei supereroi Marvel, dotate di un budget molto più limitato rispetto alle loro controparti prodotte per il cinema. Non rimane che aspettare per scoprire quali saranno le decisioni prese dalla Disney, nel frattempo scrivete tra i commenti alla notizia quali show dedicati ai supereroi Marvel vorreste vedere trasmessi sul piccolo schermo.